Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
il reportage

Il (vero) calcio inglese visto da molto vicino

Paolo Ciarravano

Paolo Ciarravano

Il reportage di Sky Sport Insider per seguire il replay del terzo turno di qualificazione tra il Wingate and Finchley (squadra di settima divisione) e il Bedford Town (squadra di sesta divisione). Tra qualche centinaio di tifosi, la periferia londinese e una pinta al pub dello stadio

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ