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la storia

Il City e le banane gonfiabili come bandiera: una tradizione nata quasi 40 anni fa

Roberto Gotta
©IPA/Fotogramma

Perché i tifosi del Manchester City hanno portato una marea di banane gonfiabili ad Anfield contro il Liverpool? La storia parte da molto lontano, quando il Manchester City non era la super potenza che conosciamo oggi, e rappresenta appieno l'identità dei tifosi citizens

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