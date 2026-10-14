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l'intervista

Udogie: "La Nazionale mi manca. Il Tottenham si sbloccherà, con Tonali grande intesa"

Simone Dagani

Simone Dagani

Nell'ultima giornata di Premier League ha tagliato il traguardo delle 100 presenza con la maglia degli Spurs, ma la priorità resta trovare la prima vittoria stagionale. E poi il ritorno in nazionale, la musica rap e... la NBA. La sua intervista, in esclusiva, per Sky Sport Insider

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