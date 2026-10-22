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Rio Ngumoha ci ricorda cos'è il bello del calcio

Nicola Roggero

Nicola Roggero
©Getty

Diciotto anni appena compiuti, due assist in Champions League contro il Villarreal e nessuna paura. Un dribbling meraviglioso e incontenibile, e quel talento da predestinato (è il più giovane debuttante nella storia dei Reds) riconosciuto anche da una leggenda come Ian Rush

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