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l'intervista

Kayode: "L'esordio in Nazionale un'emozione unica, ora sogno Champions e Mondiale"

Valentina Mariani

Dal Brentford che sorprende in Premier League all'esordio in Nazionale, passando per la Juventus che lo lasciò andare a 14 anni: Michael Kayode racconta a Sky Sport Insider il suo percorso, il rapporto con la famiglia, la rimessa lunga diventata un marchio di fabbrica e i nuovi sogni da inseguire

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