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il commento

Il mistero Manchester United è avvolto in un enigma

Nicola Roggero

Nicola Roggero

Una citazione di Churchill è il punto di partenza per provare a capire un qualcosa che a Manchester, sponda Red Devils, non riescono a decifrare da almeno 13 anni, ovvero da quando Sir Alex Ferguson ha alzato l'ultima Premier League di quello che fino ai primi anni 2000 era una delle squadre più gloriose del mondo

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