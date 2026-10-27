il protagonista
Dejan Kulusevski è tornato a respirare
Il talento svedese si è rivisto in campo dopo un lunghissimo stop di 526 giorni, mettendo così fine a un calvario che lo ha provato sia fisicamente che mentalmente per oltre un anno. Ora, è pronto a riprendersi la scena e aiutare gli Spurs a rialzare la testa
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