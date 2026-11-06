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l'intervista

Tonali fa ordine: "Lo chiedono De Zerbi e Mancini"

Peppe Di Stefano

Peppe Di Stefano
©Getty

Tottenham “la scelta migliore per la carriera”, il feeling con il suo allenatore di club e con quello della Nazionale. Il centrocampista racconta i suoi primi 100 giorni a Londra: “Ma la mia routine non è cambiata. E nemmeno la fede per il Milan”

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