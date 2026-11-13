Lo sceriffo Pochettino in missione per salvare lo United

Lo chiamavano lo sceriffo per il carisma mostrato in campo. Adesso Mauricio Pochettino dovrà usare quella stessa personalità per guidare il Manchester United fuori da una crisi che dura da oltre dieci anni. L'argentino è il nono allenatore dell'era post-Ferguson: a lui il compito di ricostruire una squadra e restituire credibilità a un club che ha smarrito la propria identità
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