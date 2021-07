Brutto infortunio con la nazionale messicana per l'attaccante del Napoli, che ha perso i sensi dopo aver sbattuto duramente il volto contro il ginocchio del portiere di Trinidad e Tobago. Il calciatore è stato immobilizzato e portato fuori dal campo in barella, rendendo necessario un intervento di sutura nella notte per una ferita profonda vicino all'occhio. Ora sta meglio e le condizioni del Chucky sono stabili

Momenti di grande paura, durante la prima giornata della fase a gironi della Gold Cup centramericana. Dopo soli 10 minuti del match inaugurale tra Messico e Trinidad e Tobago, l'attaccante del Napoli Hirving Lozano si è scontrato in maniera molto dura con il portiere avversario, sbattendo con il volto contro il ginocchio dell'estremo difensore, tanto da perdere momentaneamente i sensi, rimanendo immobile sul terreno di gioco. Attimi drammatici, che hanno portato agli immediati soccorsi per il calciatore messicano, uscito dal campo in barella con un collare e con una vistosa ferita vicino all'occhio sinistro , che ha reso necessario un intervento di sutura nella notte. Il calciatore adesso sta meglio, si trova sempre in ospedale sotto osservazione e le sue condizioni sono stabili (come confermato dalla federazione messicana attraverso i propri profili social) , ma gli attimi immediatamente successivi all'impatto tra i due calciatori sono stati di grandissima preoccupazione.

A tranquillizzare sulle condizioni di Lozano (ma anche a rendere l'idea di quanto sia stato terribile l'impatto subito dall'attaccante del Napoli) è stato Jorge Thelier , vice del commissario tecnico Martino, al termine della gara: "Abbiamo visto Lozano sdraiato al suolo e abbiamo vissuto attimi di disperazione . Siamo rimasti sgomenti per il colpo, pensavamo che avesse influito molto sulla sua salute e ci siamo preoccupati. Ora siamo tutti più tranquilli, sappiamo che sta bene. Ora pensiamo alla salute del Chucky, affinché si riprenda al meglio. E' questa la cosa fondamentale. Non pensiamo al Lozano calciatore, ma all'uomo".

Il comunicato del Napoli

"Hirving Lozano è uscito per infortunio questa notte durante il match di Golden Cup Messico-Trinidad Tobago. Dopo una decina di minuti l'attaccante del Napoli si è scontrato violentemente con il portiere avversario in uscita. Il Chucky è stato colpito al volto ed ha subìto una ferita sopra l'occhio sinistro. Lozano è stato immediatamente trasportato all'Ospedale dove ha trascorso la notte in osservazione. Le condizioni del Chucky non destano preoccupazione e nelle prossime ore sarà sottoposto anche a risonanza magnetica. Il medico sociale del Napoli, Dottor Canonico, è in contatto costante con lo staff medico messicano per ricevere aggiornamenti sulle condizioni dell'attaccante azzurro".