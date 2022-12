Eterno Miura, a 55 anni torna a giocare in Europa

L'attaccante giapponese, che in Italia ha vestito la maglia del Genoa nel '94-95' segnando un gol in Serie A proprio nel derby contro la Samp, torna a giocare in Europa a 23 anni di distanza dall'ultima esperienza. Kazu dovrebbe firmare un contratto con l'Oliveirense, seconda serie portoghese. A 55 anni!