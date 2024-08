A circa due settimane dal via della Serie A, Sky Sport Insider vi porta nei ritiri delle squadre italiane che giocheranno le coppe europee (più il Napoli di Conte) per capire come si presenteranno ai blocchi di partenza. Il tutto con il punto di vista molto particolare (e da veri e propri insider) dei nostri inviati che hanno seguito e seguiranno l'avvicinamento al campionato. Il nostro viaggio prosegue con il Bologna di Italiano, che ha vissuto un'estate da "Champions". Il racconto a firma del nostro Marco Nosotti