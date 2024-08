Insider Lazio, come stanno i biancocelesti a pochi giorni dal via del campionato

Continua il viaggio di Sky Sport Insider, che vi porta nei ritiri dei club italiani che giocheranno le coppe europee (più il Napoli di Conte) per capire come si presenteranno ai blocchi di partenza. Il tutto con il punto di vista molto particolare (e da veri e propri insider) dei nostri inviati che hanno seguito e seguiranno l'avvicinamento al campionato. Oggi è il turno della Lazio di Baroni, che ha dato il via a un nuovo ciclo. Ecco dunque la puntata dedicata ai biancocelesti a cura del nostro Matteo Petrucci