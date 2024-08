Il centrocampista turco ha parlato a Sky Sport della stagione che sta per iniziare: "Sto bene e sono concentrato sui prossimi impegni. Mai pensato di andare via dall'Inter, ho deciso di scriverlo anche sui social per far rilassare tutti. Vogliamo confermare quanto fatto l'anno scorso ma sappiamo che le avversarie saranno ancor più motivate e vorranno batterci. Pallone d'Oro a Lautaro? Spero possa vincerlo, siamo tutti con lui"