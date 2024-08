Il Real Madrid vince la sua sesta Supercoppa Europea (record, staccati Milan e Barça) grazie ai gol di Valverde e Mbappé. Bellingham il migliore in campo, Ancelotti raggiunge raggiunge Muñoz come allenatore più vincente storia delle Merengues (14 trofei). L'Atalanta paga un errore di quello che fin lì era il migliore in campo (Hien).