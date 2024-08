L'attaccante del Milan sembra avere un certo talento per segnare da subentrante: da quando veste il rossonero ha segnato 6 dei suoi 7 gol entrando a partita in corso. Una coincidenza? Forse no, perché è un 'vizio' che si porta dietro da quando giocava al Salisburgo. Insomma, finché c'è Okafor c'è speranza. Saranno contenti i tifosi del Milan, un po' meno i fantallenatori...