Anche un addio può essere da sogno

In un calcio di continue partenze e separazioni burrascose il caso di Benjamin Dominguez, ultimo acquisto del Bologna, ci racconta che la passione e l'attaccamento alla maglia esistono ancora. Il classe 2003 ha infatti giocato la sua ultima partita con il Gimnasia (dove ha segnato) dopo aver già firmato il contratto con il rossoblù, insistendo per scendere in campo e prendersi l'abbraccio dei suoi tifosi