L'effetto CalhEmi

L'Inter ha centrato la prima vittoria stagionale in campionato contro il Lecce. Bene il nuovo che avanza, leggasi Taremi, subito calato nei meccanismi di squadra e autore di un assist per il gol di Darmian. Benissimo i vecchi, come quel Calhanoglu infallibile dal dischetto e ormai regista di caratura internazionale, leader tecnico del centrocampo nerazzurro. Mai come in questa stagione l'Inter ha tante risorse per andare il più lontano possibile nella nuoca Champions