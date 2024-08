Under pressure: dove nascono (alcuni) dei problemi del Milan

Le prime due settimane di Serie A non sono state facili per il Milan: solo 1 punto in classifica contro Torino e Parma e soprattutto già 4 gol incassati. La difesa è il grande problema dei rossoneri in questo avvio di campionato: linea troppo alta, marcature sbagliate, e pressing inefficace. E proprio l'aggressione, uno dei punti di forza delle squadre di Paulo Fonseca, sta mancando completamente. Il lavoro da fare è ancora tanto...