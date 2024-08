Il Parma non è una squadra per vecchi

"Bisogna far giocare i giovani": facile a dirsi, ma in pochi lo fanno davvero. Il Parma è una delle società che punta realmente sui giovani, dando loro spazio e minuti, facendoli crescere e anche sbagliare. Valentino Della Casa racconta per Sky Sport Insider come il club neopromosso in Serie A lavora con i giovani attraverso alcuni concetti chiave: progettazione, pazienza, coinvolgimento e investimenti