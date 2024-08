Teun Koopmeiners diventa un giocatore della Juventus per 52 milioni più 6 di bonus, 99 giorni dopo aver vinto l'Europa League con l'Atalanta. Lui ha detto no al patto siglato quest'estate dai Percassi e Gasperini: trattenere tutti i migliori per provare a vincere lo scudetto. Quello che riuscì 30 anni fa alla Sampdoria di Vialli e Mancini...