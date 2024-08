Lukaku IV avrà lo stesso successo di Rocky IV?

'Big Rom' torna in Italia per la quarta volta: dopo le due parentesi all'Inter (con il Chelsea di mezzo) e l'ultima stagione alla Roma, vestirà la maglia del Napoli e ritroverà Antonio Conte, l'allenatore che più di tutti lo ha voluto e valorizzato in carriera. I dati ci dicono però che il Lukaku del 2024 è diverso da quello del 2021: sapranno ritrovare l'affiatamento dello scudetto nerazzurro? Avranno lo stesso successo del quarto capitolo di 'Rocky', quello con il maggiore incasso della saga?