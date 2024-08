Il 9 del Napoli è passato in pochi mesi dall'essere la più grande risorsa per il club a diventarne il più grande problema: colpa di un trasferimento all'Al Ahli che sembrava già chiuso e che invece è saltato all'ultimo momento, pare per un'offerta ritenuta non adeguata. Adesso il Napoli si ritroverà almeno fino a gennaio con il suo giocatore più importante fuori rosa, per non parlare del danno per il club a livello economico