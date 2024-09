Esattamente 30 anni fa, era il 4 settembre del 1994, Totti segnava il suo primo gol con la Roma, dando il via a un'epopea che avrebbe cambiato la storia del club giallorosso e ridefinito il concetto di bandiera nel calcio. Il nostro Michele Mastrogiacomo si immagina di potergli scrivere una lettera, nella quale rivelandogli il futuro prova a spiegare a chi non l'ha vissuto in prima persona quale sia stata la portata del fenomeno Totti per i suoi tifosi