I giochi sono fatti, ma non sono andati esattamente come previsto. Il Milan ha trovato non poche difficoltà nei mesi di trattative estive, dalla lunga trattiva con Zirkee sfumata per le eccessive richieste dell'agente alle uscite rimaste in sospeso di Bennacer, Origi e Ballo. Oltretutto c'è ancora da sistemare la questione legate a Stefano Pioli, sotto contratto per l'intera stagione 2024/25. Furlani e Ibra, intanto, predicano ottimismo e soddisfazione