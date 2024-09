Per la maggior parte dei tifosi italiani il Genoa è solo la squadra più vecchia della Serie A. Per i genovesi (per quelli non blucerchiati almeno) il Genoa è invece una vera e propria fede. Una malattia, come la chiamano da quelle parti. Una storia antichissima a cui non corrisponde una bacheca altrettanto ricca, ma in fondo va bene così: i genoani sanno come si soffre, perché poi c'è più gusto nell'esultare tutti insieme