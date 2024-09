È un uomo di mondo e allo stesso tempo un grande lavoratore, incarna alla perfezione lo spirito friulano. Nato in Austria da genitori di origine serba, ha allenato in Germania e Polonia prima di arrivare in Serie A. Il suo approccio è metodico, puntiglioso, ma allo stesso tempo emotivo e divertente: in pochi mesi si è già fatto apprezzare, sia dai calciatori sia dagli abitanti della città. Dopo diverso tempo a Udine si respira un'aria nuova, e non è solo quella dell'alta classifica