Milan, il primo di tre indizi

Se tre indizi fanno una prova, per far sì che il Milan possa dirsi definitivamente fuori dallo stato di crisi serviranno altre due dimostrazioni di forza. E quali occasioni migliori se non le prossime due attesissime sfide? Dopo la convincente vittoria contro il Venezia, la squadra di Fonseca è infatti attesa da due partite tanto delicate quanto determinanti: martedì sera a San Siro arriva il Liverpool in Champions League, mentre domenica sera c’è già il derby contro l’Inter in campionato.