C'è un nuovo Vlahovic in città, ma veste di nerazzurro. Lui è Vanja, punta classe 2004 dell'Under 23 dell'Atalanta. E no, non ha nessuna parentela in comune con il Dusan che gioca a Torino. In comunque i due Vlahovic hanno un grande senso del gol: sono già 5 le reti in 3 giornate di Serie C, con una tripletta nell'ultimo turno contro la Triestina. A San Siro contro l'Inter era seduto in panchina, mentre è stato inserito addirittura nella lista Champions della Dea: Gasp lo sta tenendo d'occhio