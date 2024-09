In un lunedì sera di fine estate, dopo una doppietta al Parma, ci siamo accorti che il talento di Florian Thauvin non era sparito, come in Space Jam, ma si era solo assopito a cause di alcune stagioni complicate che avevano fatto perdere il sorriso a un calciatore che, fino a poche stagioni fa, era nel giro della Francia campione del mondo. Ci voleva solo una realtà nuova, tranquilla e a misura d'uomo, e 'Flo' sembra proprio averla trovata a Udine