Come gioca davvero il Milan di Fonseca

Tra le numerose critiche ricevute in questi giorni da Paulo Fonseca c’è anche quella relativa al sistema di gioco: “Perché non giochi con il 4-3-3?”, è stata la domanda posta da Boban al termine di Milan-Liverpool. Interrogativo sicuramente presente anche nei pensieri di molti tifosi del Milan. Prima di decidere se è giusto cambiare oppure no, cerchiamo di capire come gioca il Milan. Qual è il sistema di gioco utilizzato dalla squadra in queste ultime giornate? Probabilmente il 90% di voi sta rispondendo il 4-2-3-1. Ma è la risposta corretta?