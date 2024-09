Quello del portiere è un ruolo spietato: basta un solo piccolo errore per vanificare 90 minuti di grandi parate. A maggior ragione in una partita dal peso specifico particolarissimo come il derby di Milano. Da Buffon e Ghezzi fino a Maignan e Sommer, passando per Zenga e Galli, Pagliuca e Rossi, Toldo e Dida. E anche personaggi inattesi (nel bene e nel male) come Tatarusanu e Radu, Piotti, Sarti e Piero Campelli. Tutti uomini che hanno scritto un pezzetto di storia