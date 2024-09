Il Milan, un po' a sopresa, ha battuto l'Inter nel derby dopo 6 sconfitte consecutive. Gli aggiustamenti tattici di Fonseca hanno messo in difficoltà Inzaghi e i suoi, facendo rendere al meglio i nuovi arrivati, come Emerson, Abraham e Morata. Quello che ha spiccato più di tutti è stato però Youssuf Fofana, molto a suo agio nel centrocampo a due affianco a Reijnders e finalmente convincente. Il francese ha fatto capire perché in estate era stato cercato con insistenza da Fonseca e Furlani