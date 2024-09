Se i pareggi contro Genoa e Monza erano stati messi in conto in nome della causa Champions League, la brutta sconfitta nel derby ha creato alcune incertezze nel meccanismo di Simone Inzaghi. Non tanto nel gioco quanto nella testa. La sensazione è che diversi giocatori siano ancora decisamente fuori condizione, per non parlare dell'atteggiamento: la campagna trionfale della Serie A dell'anno scorso sembra abbia dato un pizzico di superficialità all'Inter, che dà l'impressione di voler puntare tutto sulla Champions