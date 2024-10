Vittoria contro il Monza per 2-0 e primo posto in solitaria. La squadra di Conte può festeggiare per una ritrovata serenità dopo la stagione turbolenta dell'anno scorso. Molto bene i nuovi: Lukaku, Buongiorno e McTominay, già integrati quasi alla perfezione. Oltre alla rosa, Conte dovrà essere bravo a gestire anche Kvara. Il georgiano, uscito immusonito contro il Monza, deve rinnovare il contratto nelle prossime settimane: dalla sua permanenza passano molte delle ambizioni del Napoli