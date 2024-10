Quel sorriso di Conte che sembra la Gioconda

Il Napoli piega il Como 3-1 e rimane primo in classifica. In gol tre dei giocatori arrivati in estate: McTominay (già centralissimo nel gioco della squadra), David Neres (prima rete in campionato) e soprattutto Romelu Lukaku. Il belga ha già segnato 3 reti e servito 4 assist: è il suo migliore inizio in carriera. A conferma del legame speciale fra lui e Conte