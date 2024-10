Quattro sconfitte in 9 partite ufficiali: il bilancio del Milan e di Paulo Fonseca in questa prima parte di stagione è il peggiore da cinque anni a questa parte. Se le cadute contro Liverpool e Leverkusen erano preventivabili, partite come quella contro il Parma o contro la Fiorentina ieri sera hanno fatto molto più rumore. Unica nota positiva la vittoria nel derby dopo 6 sconfitte di fila, una felicità passeggera che forse ha solo nascosto i veri problemi del Diavolo