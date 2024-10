Gasperini ha trovato il Re (tegui) del gol, e Spalletti ringrazia

Aggiorniamo il conteggio, con la tripletta al Genoa sono già 7 gol in 7 giornate di campionato, lo stesso numero di reti segnate in tutta la stagione scorsa. Arrivato come sostituto dell'infortunato Scamacca, l'Atalanta ha trovato in Retegui il terminale perfetto per il proprio gioco offensivo: un attaccante capace di segnare e allo stesso tempo di aiutare la squadra con naturalezza. Adesso il Ct spera che anche contro Belgio e Israele continui il suo momento perfetto