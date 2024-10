Il Napoli di Antonio Conte, primo in classifica dopo le prime sette giornate di campionato, sta trovando una sua identità, soprattutto quando attacca. L'uomo chiave è chiaramente Lukaku, ma sono molto importanti anche Kvara (che spesso parte in una 'nuova' posizione) e McTominay. L'analisi tattica di Luca Mastrorilli per Sky Sport Insider