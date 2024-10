La sosta nazionali è, da sempre, periodo di bilanci. Nelle sue prime nove partite alla guida del Milan (sette in campionato e due in Champions League) Paulo Fonseca ha ottenuto una media punti non all’altezza dei suoi predecessori. Nonostante ciò, l’allenatore portoghese ha conquistato un’importante vittoria nel derby, che fa ben sperare i tifosi milanisti. Ora, però, Fonseca e i senatori sono chiamati a una definitiva inversione di marcia