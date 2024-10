Giornata di prime volte: Chukwueze, Nico Paz e Orsolini segnano il loro primo gol in stagione, mentre Colpani e Cataldi si concedono addirittura una doppietta. Chi non si ferma più invece è Retegui: 8 volte a segno in 8 giornate. Tornano al gol anche Pinamonti e soprattutto Bonny, con un gioiello di tacco, mentre Lautaro grazie al gol decisivo contro la Roma diventa lo straniero più prolifico della storia dell'Inter