Nel florido e variegato reparto d'attacco dei nerazzurri, per ora c'è una sola nota che ancora non suona nel modo giusto. Quella di Nicolò Zaniolo, arrivato a Bergamo anche per sperare di rinascere sotto la cura di Gasperini, uno che gli attaccanti, ma i giocatori in generale, sa valorizzarli eccome. Ma per completare il processo di rinascita Zaniolo, oltre al nuovo maestro, ora dovrà trovare anche le qualità che lo stesso gli chiede