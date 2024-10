Il Milan e la prova delle nove

Il momento rossonero dopo il ko di San Siro col Napoli, il 5° in questo inizio di stagione. Ora tre gare delicatissime per la squadra di Fonseca che ribadisce: “Non posso dire di non puntare allo scudetto. Non mi ricordo di nessuna squadra che abbia vinto il campionato dopo 9 giornate”. Ecco cosa dicono i numeri…