Genova nel pallone: il momento di Genoa e Samp

Passione, difficoltà e speranze di Genoa e Samp. Con Riccardo Re ne hanno discusso Michele Brambilla, direttore de Il Secolo XIX, e il giornalista Giampiero Timossi. Dopo il ritorno in A e le cessioni di Gudmundsson e Retegui, il Genoa ha preso Balotelli ma è ultimo: sul futuro pesa la crisi dei 777 e un possibile cambio di proprietà. La Samp con Sottil in panchina è risalita in zona playoff. “La situazione è molto solida- così a Sky il presidente Matteo Manfredi- Obiettivo è essere la Samp, che è squadra di A”