Il capitano del miglior Genoa di sempre moriva il 6 novembre 2002. Era un malato di SLA ma non è stato solo quello: era il leader d'una squadra capace di battere il Liverpool ad Anfield e arrivare in semifinale di Uefa. Come tributo alla sua memoria, il Genoa ha ritirato per sempre la sua maglia numero 6 e gli ha intitolato il centro sportivo di Pegli. Nel giorno dell’anniversario della morte, sei episodi di una vita finita a 42 anni. Sei motivi per cui Signorini merita di non essere dimenticato