Vedere Alvaro Morata lontano dalla porta avversaria non è più una novità e, anzi, sembra essere un'esplicita richiesta di Paulo Fonseca. Con o senza palla, l'attccante spagnolo lavora per la squadra spaziando per il campo e definire il suo ruolo in maniera precisa è complicato. Luca Mastrorilli analizza per Sky Sport Insider i suoi compiti tattici e le tante posizioni in campo