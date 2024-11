In estate aveva già le valigie in mano, poi è rimasto su precisa richiesta di Baroni per essere il leader del nuovo corso biancoceleste. Da uomo spogliatoio l'ex Roma, Chelsea e Barcellona si sta riscoprendo decisivo anche in campo: 6 gol in 8 partite nel solo mese di ottobre. L'uomo copertina della Lazio che vola sia in campionato sia in Europa League è lui