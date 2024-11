La vera isola di Ranieri è sempre stata Roma

Aveva promesso che non avrebbe allenato un altro club dopo il Cagliari, e in fondo è così: la Roma per Claudio Ranieri non è mai stata una società di calcio, è stata la sua vita, e anche i suoi ultimi tifosi impareranno a farsene una ragione. Non si può trattenere con la forza del passato un uomo che ha sempre guardato con entusiasmo al futuro.