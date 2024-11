Milan a due facce: quale contro la Juve?

Grande contro le grandi, fragile contro le piccole. La stagione dei rossoneri prosegue fra alti e bassi, con una frequente tendenza a complicarsi le cose in partite sulla carta facili. Le altre intanto allungano, e oggi il Milan vede già la vetta lontana 8 punti (aspettando il recupero contro il Bologna). Sabato la Juve: torneranno Morata e Gabbia dal primo minuto, oltre al ritrovato Leao. Servirà una grande prova, come contro Inter e Real Madrid, per non perdere, forse definitivamente, il treno delle prime