A dodici giorni dall'ultima partita giocata, pareggiata contro il Como, il Genoa ha esonerato Alberto Gilardino. Al posto dell'ex attaccante arriverà Patrick Vieira, alla prima esperienza da allenatore in Serie A. Come mai è arrivato ora questo cambio in panchina? Cosa ha spinto la società a prendere questa decisione a quattro giorni della prossima gara? La spiegazione di Riccardo Re per Sky Sport Insider